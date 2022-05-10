На Древлянке проведут плановые отключения электроэнергии

Энергетики проведут плановые отключения в районе Древлянка с 22:00 14 мая до 7:00 15 мая. Об этом предупредили в Единой дежурной диспетчерской службе Петрозаводска.

Без света останутся ЖК «Скандинавия», «Древлянка -7», ЖК «Чистый город», ЖК «Каскад», ЖК «Олимп» (ул. Попова, д.38А, 38 корп.1, 38 корп.2), строительная база «ЦСК», стройка «Древлянка - 6».

Причина отключения – плановые работы на сетях Прионежской сетевой компании. Энергетики планируют заменить опору № 5 и провести капремонт отпаек. Фото: pixabay.