На дорогах Карелии 16 пьяных водителей отстранены от управления

За 31 декабря и 1 января на дорогах республики автоинспекторы пресекли свыше четырехсот нарушений Правил дорожного движения.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, чаще всего ПДД нарушают водители, превышая установленную скорость движения автомобилей; пешеходы при переходе дороги в неположенном месте.

16 водителей отстранены от управления транспортом в состоянии опьянения, в том числе четверо водителей повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении таких водителей составлены материалы по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Материалы будут направлены в суд.