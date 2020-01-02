02 января 2020, 12:28
Происшествия

В Карелии столкнулись два снегохода: двое детей получили травмы

В Калевальском районе не смогли разъехаться два снегохода, одним из которых управлял подросток

Серьезное ДТП произошло в поселке Боровой Калевальского района, на улице Гористой.

1 января в 21.30 11-летний мальчик, управляя снегоходом «Буран», буксировал сани-волокуши, в которых находились двое подростков 12 и 17 лет. Юный водитель снегохода совершил столкновение с другим снегоходом – «Люнкс», за рулем которого находился 49- летний водитель, который поворачивал с улицы Школьной на улицу Гористую.

В результате ДТП с травмами госпитализированы 11- и 12-летний подростки. Водителю снегохода, с ушибами, назначено амбулаторное лечение. 17-летний подросток не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Трое участников аварии – жители поселка Боровой, 17-летний подросток – житель поселка Паданы Медвежьегорского района.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в отношении 49-летнего водителя снегохода «Люнкс» составлены административные материалы за управление снегоходом без специального водительского удостоверения (штраф до 15 тысяч рублей) и за оставление места ДТП (лишение права управления транспортными средствами до полутора лет).

Собственник снегохода «Буран» будет оштрафован на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

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