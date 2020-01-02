Горящий автомобиль в Петрозаводске потушили очевидцы

1 января в 7 часов 33 минуты в пожарно-спасательную службу города Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле жилого дома на улице Нойбранденбургской у дома №12 горит легковой автомобиль.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов уже не потребовалась. С огнем подручными средствами справились очевидцы происшествия.

В результате пожара в автомобиле «ВАЗ-21074» был поврежден салон на площади три квадратных метра.

По какой причине загорелся отечественный автомобиль, сейчас устанавливают специалисты.