«Мы взяли фольклор у народа и должны его народу вернуть»

Фольклорный театр «Горница», основанный хореографом и фольклористом Виолой Мальми, отмечает 35-летие. Сегодня у нас в гостях — руководитель знаменитого коллектива Борис Шустов.

По словам Бориса Федотовича, на самом деле решение о создании коллектива было принято 36-лет назад — в 1987 году. Однако на сцену «Горница» впервые вышла лишь год спустя.

Постепенно из танцевального ансамбля, выполнявшего функцию «творческой лаборатории» для карельских хореографов, «Горница» стала настоящим фольклорным театром.

В ноябре 2023 года ученик и последователь Виолы Мальми Борис Шустов стал лауреатом премии в области самодеятельного художественного творчества «Душа Карелии». Премию ему вручили за сохранение и популяризацию народного творчества республики. Собственно, в этом и заключается главная миссия фольклорного театра «Горница». // Фото: Фольклорный театр «Горница»