Новый музей создают в Карелии

В Калевале хотят создать музей типографии. Проект исследователей под названием «Районная типография в карельском арктическом приграничье – музей информационных технологий прошлого века» выиграл в регионе грант, рассказали в карельском министерстве экономразвития.

Авторы проекта собирали, описывали и систематизировали экспонаты, а сейчас трудятся над интерактивным уроком для детей, 3D-моделью и аудио-гидом к экспозиции.

В Калевале сохранился типографский комплекс, созданный в поселке в 1962 году. Его хотят сохранить. // фото unsplash.com/ Marvin Meyer