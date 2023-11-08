08 ноября 2023, 09:56
Карельские свадебные традиции показали на Первом канале
Программу «Играем свадьбу» сняли о торжестве петрозаводчан Анны и Сергея
Свадьба Анны и Сергея из Петрозаводска заинтересовала съемочную группу Первого канала. Телевизионщики из Москвы побывали на торжестве, которое молодожены устроили в деревне Большая Сельга, сообщили в пресс-службе федерального телеканала.
Выпуск программы «Играем свадьбу» с участием новобрачных из Карелии вышел в эфир 6 ноября. Он есть на сайте телеканала, где его можно было увидеть раньше.
Анна и Сергей живут и работают в Петрозаводске. Невеста родом из поморов, жених – коренной карел-ливвик.
Молодые вместе с ведущими шоу прошли необходимые испытания: узнали, как поднять «лемби», можно ли есть калитки, кто такой «патьвашка» и многое другое. // фото: freepic.diller/ freepik.com