Карельские свадебные традиции показали на Первом канале

Свадьба Анны и Сергея из Петрозаводска заинтересовала съемочную группу Первого канала. Телевизионщики из Москвы побывали на торжестве, которое молодожены устроили в деревне Большая Сельга, сообщили в пресс-службе федерального телеканала.

Выпуск программы «Играем свадьбу» с участием новобрачных из Карелии вышел в эфир 6 ноября. Он есть на сайте телеканала, где его можно было увидеть раньше.

Анна и Сергей живут и работают в Петрозаводске. Невеста родом из поморов, жених – коренной карел-ливвик.

Молодые вместе с ведущими шоу прошли необходимые испытания: узнали, как поднять «лемби», можно ли есть калитки, кто такой «патьвашка» и многое другое. // фото: freepic.diller/ freepik.com