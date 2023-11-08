Поезд Деда Мороза на днях отправится в сторону Карелии

Поезд Деда Мороза отправится по России уже 11 ноября и сделает две остановки в Карелии. Состав приедет в Петрозаводск 31 декабря, а 3 января будет в Костомукше, сообщили в пресс-службе ОАО РЖД.

Поезд отправится из Великого Устюга по Байкало-Амурской магистрали и вернется обратно. Он остановится в более чем 70-ти городах и поселках, все желающие смогут посмотреть праздничную программу.

В состав передвижной резиденции Деда Мороза входят приемная волшебника, вагоны для игр и квестов, вагоны-рестораны, лавка с сувенирами. На этот раз будет еще и отдельный вагон с кукольным театром. // фото: user15285612/ freepik.com