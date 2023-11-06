Петрозаводск и Ла-Рошель: 50 лет побратимских связей

Текст: Елена Малишевская

6 ноября 1973 года председатель исполкома Петрозаводского горсовета Павел Сепсяков и мэр города Ла-Рошель Мишель Крепо подписали «Договор о дружественных связях». Удивительное дело – мы до сих пор побратимы! И общества дружбы в Петрозаводске и в Ла-Рошели вполне успешно существуют, общаются друг с другом и даже пополняются новыми членами. Эти полувековые связи пережили все: железный занавес, идеологические разногласия, распад Советского Союза, дефолты, российскую нищету 90-х, ковидную пандемию, и даже СВО и санкции их не уничтожили… В чем секрет этого долголетия? Мы спросили об этом у Натальи Николаевны Ильиной, она 15 лет – с 2000 по 2015 годы - была председателем общества дружбы «Россия-Франция» в Петрозаводске.

Брежневу понравилось в Париже, а Сепсяков читал «Трех мушкетеров»

Все началось за два года до исторического события: в 1971 году генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев побывал с официальным визитом во Франции. И его там так хорошо принимали, что по возвращении он задумал подружить триста советских городов с тремястами французскими. Петрозаводск в это число вошел – во-первых, наш город всегда был культурным и образованным, во-вторых, уже тогда у Петрозаводска были побратимские связи с Финляндией и Германией, а в-третьих, славился факультет иностранных языков Карельского пединститута, в составе которого было и французское отделение.

Как вспоминал сам Павел Сепсяков, ему предложили выбрать побратима для Петрозаводска из списка французских городов. Он посмотрел на Лион, Бордо… Нет, не дадут, слишком крупные и знаменитые.

«И вдруг я вижу, написано – Ла-Рошель. И сразу теплое воспоминание из детства, когда я еще ребенком, лежа на печке в родном доме, читал книгу «Три мушкетера». Ришелье, осада Ла-Рошели! Спрашиваю у чиновников: а этот город еще не занят? Нет, отвечают, никто пока не претендовал. Тогда нам Ла-Рошель!»,

- рассказывал Павел Сепсяков.

Павел Сепсяков и Мишель Крепо

Через короткое время Сепсякова отправили в Марсель, на международный конгресс городов-побратимов. Мэру Ла-Рошели Крепо уже доложили, что с городом хочет «побрататься» Петрозаводск. А надо сказать, что Мишель Крепо был абсолютным антисоветчиком – не принимал коммунистические идеалы ни в каком виде. Но как мудрый руководитель и политик отправил свою делегацию в Марсель с поручением найти Павла Сепсякова и привезти его в Ла-Рошель. В то время за международные связи в мэрии отвечал Жан Компаньон – красавец-мужчина, вспоминает Наталья Ильина. Его жена – Жослин Компаньон, преподаватель русского языка, отправилась за Сепсяковым в качестве переводчика.

«Павла Сепсякова привезли в Ла-Рошель, устроили прием, показали город. И вот тут, как говорится, звезды сошлись. Эти два человека – либерал, юрист по профессии Мишель Крепо и коммунист, аппаратчик до мозга костей Павел Сепсяков – понравились друг другу. И потом у них сложились абсолютно доверительные отношения»,

- рассказывает Наталья Николаевна Ильина.

Наталья Мельникова долгие годы была главным переводчиком с французского языка на официальных приемах

Мэра Ла-Рошели Мишеля Крепо пригласили в Петрозаводск в 1973 году на ноябрьские праздники. Крепо предупредил: ничего подписывать не буду, пока сам город не увижу. Но тут уж наши расстарались: город украшен, обед в «Петровском», приемы, тосты… Договор о дружбе, естественно, подписали. С условием, что через полгода подпишут его еще раз в Ла-Рошели.

Так, благодаря Брежневу, «Трем мушкетерам» и личному обаянию двух руководителей города, Петрозаводск и Ла-Рошель стали городами-побратимами.

Мясо, сыр и вино – из спецмагазина

Личное обаяние разных людей и потом играло важную, если не решающую роль в истории отношений двух городов. Подружились не только Крепо и Сепсяков, но и Жослин Компаньон и Наталья Мельникова – преподаватель французского языка на инязе КГПИ. Эти две прекрасные женщины по кирпичику выстраивали побратимские связи, сделали все от них зависящее, чтобы договор о дружбе не стал формальностью. Благодаря им, сотни студентов, учителей и школьников двух городов смогли поучаствовать в программе обмена: жили в семьях, изучали язык, культуру, уклад другой страны. Но это будет чуть позже.

Первые делегации из Петрозаводска в Ла-Рошель и обратно были сугубо официальными. В них входили представители горисполкома, партийная номенклатура, славные рабочие заводов, почетные инженеры.

Но в конце 70-х из Ла-Рошели приехал «женсовет» - так между собой члены петрозаводского общества дружбы прозвали эту делегацию. Около сорока французских женщин выдвинули одно условие: мы хотим побывать в советских семьях, посмотреть, как они живут, а иначе не поедем. Это вызвало большой переполох.

«Были составлены списки принимающих семей. Мне Наталья Николаевна Мельникова (я тогда была ее студенткой) сказала: к тебе на ужин пойдут двое, у вас большая квартира в центре города. У мамы чуть не случился сердечный приступ. Но надо сказать, что система работала эффективно. Семьи, принимающие французов, собрали на совещание у Сепсякова»,

- рассказывает Наталья Ильина.

Жослин Компаньон и Наталья Ильина

На том совещании были моментально решены многие коммунальные проблемы. Дверь в подъезде старая? Заменить. Окно разбито? Поставить новое. Одно из главных потрясений студентки Натальи Ильиной – исчезли деревянные ящики возле гастронома, которые всегда складировались на улице. Дети в этом «замке» из винных ящиков играли в прятки. И вот идет Наталья после занятий домой – а башни нет! Более того, посреди двора работники магазина в белых халатах метут уже идеально чистый асфальт. Тогда Наталья осознала, что прием иностранцев у себя – дело серьезное.

«За продуктами нас с мамой отправили в спецмагазин на Первомайском проспекте. Там на свадьбы, юбилеи, похороны составляли продуктовые наборы, ведь купить просто так что-то хорошее было невозможно. Мы не верили своему счастью, когда продавщица в накрахмаленной короне выдала нам зеленый горошек, шпроты, лимон, «Клюковку», «Карельский бальзам», сыр, колбасу, кусок мяса, конфеты ассорти… Соседи к нам приходили на эти продукты посмотреть».

Некоторые семьи не вынесли груза ответственности, и принимать французов отказались. В итоге в квартиру Ильиных пожаловали шестеро гостей из Ла-Рошели.

Советский Союз рухнул, а дружба нет

В 90-е годы пришлось срочно переписывать документы и перерегистрировать общественную организацию. Мало кто понимал – как, в каком виде будут теперь существовать побратимские связи. Были годы, когда петрозаводские студенты ехали в Ла-Рошель без единого франка – банки не меняли валюту, ее в стране вообще не было. И французские семьи все равно принимали их, кормили-поили, старались как-то незаметно, не обидев, вручить деньги на карманные расходы…

В 1999 году не стало Натальи Николаевны Мельниковой – человека, благодаря которому появился договор о сотрудничестве между факультетом иностранных языков КГПИ и Лицеем Жана Дотэ. Она всегда знала, что дружить городами надо самым естественным образом: через общение, через личные связи, переписку и телефонные звонки. И, конечно, с помощью обменных программ. Уход Натальи Мельниковой стал большим потрясением для всех, кто знал ее и в России, и во Франции.

Директор Лицея Жана Дотэ Марсель Леви и Наталья Мельникова

В 2000 году председателем общества дружбы «Друзья Франции» в Петрозаводске стала Наталья Николаевна Ильина. Она продолжила дело, доставшееся ей «в наследство» от Мельниковой, следуя тем же принципам: личные связи, человеческое общение, иначе никак. Наталья Николаевна рассказывает, что в области образования и культуры всегда было очень тесное сотрудничество. А вот в сфере экономики – нет.

«Я интересовалась у французских бизнесменов: почему не идут у нас экономические связи? Ведь были же попытки – с лесом, например. Нет, не получилось. Они говорят: нас еще студентами ориентируют на Африку и Азию. Там у Франции интерес, там перспективные рынки».

Дружба в наши дни

В 2015 году председателем общества дружбы стала Надежда Барымова. Возможно, ей достались самые трудные годы… Впрочем, а когда они были простыми?

Надежда Барымова

В 2018 году Надежда Барымова приняла участие в работе Форума развития двусторонних общественных связей Россия-Франция, который проходил 25-26 октября в Париже. Мероприятие было организовано Россотрудничеством при участии Российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», созданного по инициативе президентов России и Франции. Барымова выступила с докладом на тему «Петрозаводск - Ла-Рошель: пример народной дипломатии». Ее выступление вызвало большое обсуждение, так как такое длительное межмуниципальное отношение с Францией является уникальным.

Много сил было вложено в 2018 году для организации празднования 45-летия побратимских связей. Тогда в Петрозаводск приехали сразу три делегации из Ла-Рошели: группа учащихся Лицея Жана Доте, группа членов общества «Дружба» и официальная делегация во главе с мэром.

Последний языковой лагерь в Петрозаводске состоялся в 2020 году: впервые в своей истории общество «Друзья Франции» подало заявку и выиграло финансирование Фонда президентских грантов для организации программы приема лицеистов из Ла-Рошели. Стоит отметить, что наши французские друзья еле-еле успели проскочить границу до ее закрытия из-за пандемии.

Потом началась СВО. Как сейчас принято говорить, международные проекты поставлены на паузу. С этим согласен и нынешний мэр Ла-Рошели Жан-Франсуа Фунтен, он предложил вернуться к активному сотрудничеству после окончания специальной военной операции на Украине.

При этом никто не отказывается от совместного прошлого, не открещивается от побратимских связей. Общества дружбы двух городов не распускаются, ни в коем случае не закрывают свою деятельность. Более того, как рассказывает Жослин Компаньон, в общество «Дружба» в Ла-Рошели пришли четверо новых членов, и все – молодые, что очень вдохновляет старейшин.

В Петрозаводске отмечают 50-летие подписания договора о дружеских связях. Торжественных мероприятий нет, но узкий круг членов обоих обществ поздравляют друг друга с юбилейной датой по видеосвязи. Все с нетерпением ждали этой виртуальной встречи, поскольку очень соскучились по общению. Чтобы как можно больше людей узнало о юбилейной дате, члены общества дружбы 6 ноября заменили свои аватарки в социальных сетях плакатом, посвященным 50-летию побратимских связей.

Кроме этого общество «Друзья Франции» предлагает всем желающим принять участие в виртуальной викторине на знание истории побратимских отношений. А 8 ноября в школе № 3 учитель французского языка Елена Васильевна Курицына будет проводить для школьников квиз «Форт Боярд».

Что касается судьбы французского языка в Карелии, да и в целом в России – о нем беспокоиться не надо, считает Наталья Николаевна Ильина. Наша страна сейчас ориентирована на Африку (вот теперь и мы тоже как французские бизнесмены), а там язык Ришелье и мушкетеров очень распространен. Так что франкоговорящие специалисты еще ой как понадобятся. // Фото: Надежда Барымова, Ольга Веселовская.