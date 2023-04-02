Музыка Рахманинова заполонила Петрозаводск

1 апреля, в день рождения известного русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова, в фойе 2-го этажа филармонии открылась особенная выставка, приуроченная к его юбилею, «Сергей Рахманинов: «Я русский композитор» (6+).

«Выставка создана на материале творческого архива Сергея Рахманинова, переданного родственниками и близкими друзьями композитора в фонды Русского национального музея музыки. Здесь представлены редко экспонируемые и малоизвестные документы и фотографии,

— сказала директор филармонии, музыковед Татьяны Талицкая.

22 постера предоставлены филармонии Российским национальным музеем музыки.

На одном из них показано родословное древо Рахманиновых, на других — ученические работы и рукописи хрестоматийно известных произведений композитора, редкие снимки и документы. Здесь же на выставке можно скачать QR-коды и прослушать фондовые записи известных произведений композитора в его исполнении, записи радиопередач, размещенные на сайте музея.

Как заметила Татьяна Талицкая, выставка будет работать еще долго, все желающие смогут с ней познакомиться.

В фестивале помимо филармонии участвуют Петрозаводская государственная консерватория, Музыкальный театр РК, свой зал для одного из концертов предоставил и Музей изобразительных искусств Карелии. В фестивальные дни прозвучат симфонические произведения композитора, арии из опер, музыка для хора, а также все четыре концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Фестиваль начался в Большом зале консерватории 31 марта. Первый концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром сыграл Александр Лубянцев. 1 апреля, в день рождения композитора, Второй концерт для фортепиано исполнили симфонический оркестр филармонии, солист — известный пианист, петербуржец Петр Лаул, дирижер Алексей Ньяга, Зал был полон, и публика не скупилась на аплодисменты.

Третий концерт Рахманинова (6+) исполнит 4 апреля в Большом зале Карельской филармонии еще один звездный солист — пианист Филипп Копачевский, Четвертый концерт петрозаводчане и гости города смогут услышать 11 апреля. Солист — победитель I Международного конкурса С.В.Рахманинова в номинации «Фортепиано» (Москва, 2022 г.) Александр Ключко.

2 апреля, в концерте-посвящении Сергею Рахманинову в исполнении солистов Музыкального театра Карелии прозвучали романсы, арии из опер «Алеко» и «Франческа да Римини», фортепианные миниатюры. Концерт проходил в Музыкальном театре.// фото Ольга Малышева