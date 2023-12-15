Музыка нас связала: звезды эстрады зажгут на фесте в Петрозаводске

В эти выходные, 16-17 декабря, в Петрозаводск придет, пожалуй, самый яркий предновогодний праздник. На площади Кирова состоится спортивный музыкально-гастрономический фестиваль KareliaSkiFest.

Гостей ждут красочные выступления карельских музыкальных коллективов «Skylark», «Kariala», «Зоряйне», «Соло», «Поколение», «Фиеста» и «Верея».

На площади прозвучит народная музыка, карельские песни в современных аранжировках, кавер-версии популярных песен.

Хедлайнерами фестиваля станут звезды всероссийского масштаба. В субботу, 16 декабря, первый день KareliaSkiFest завершат концерты группы «Инфинити» и молодежного дуэта «Galibri & Mavik». 17 числа на главной площади Петрозаводска выступит первая солистка знаменитой группы "Мираж" Светлана Разина.

Группа "Инфинити" - четырехкратный лауреат музыкальной премии "Золотой Граммофон”. Также коллектив был награжден дипломом фестиваля "Песня года". В 2018 году "Инфинити" получили награду в номинации "Группа десятилетия". С главной сцены фестиваля прозвучат их хиты "Замечталась", "Где ты", "Слезы-вода", "Я не боюсь".

«Galibri & Mavik» — российский музыкальный дуэт, созданный в 2020 году Евгением Трухиным (Galibri) и Александром Фоменковым (Mavik). Широкую известность коллектив приобрел в 2021 году после выпуска песни «Федерико Феллини». Клип набрал более 156 миллионов просмотров на YouTube. Затем последовали синглы «Босоногая», «Дискотанцы», «Карнавал», «Лампочки», «Чак Норрис», «Сказочный десант».

Светлана Разина дважды входила в состав легендарной группы "Мираж". Прежде всего известна своим участием в самом первом, "золотом" составе. Вместе с Наталией Гулькиной был записан альбом "Звезды нас ждут", который произвел настоящий фурор. Разина исполняла такие хиты коллектива, как «Солнечное лето», «Звезды нас ждут», «Безумный мир», «Я не хочу», «Видео».

Кроме того, оба дня для гостей фестиваля будет открыта настоящая гастрономическая мастерская, в которой своим мастерством поделятся шеф-повара из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска.

На фестивале всем вручат бесплатную «Карту гостя Петрозаводска», которая позволяет получить скидки и бонусы в различных заведениях города.

Для самых активных будет работать интерактивная площадка «На спорте», где каждый сможет проверить свои силы и согреться.

Всех гостей фестиваля будут угощать вкусным и согревающим глинтвейном, в составе которого вошли разнообразные соки, специи и много меда.

Полная программа спортивного музыкально-гастрономического фестиваля - по ссылке.

//Фото предоставлено ГОУ РК «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия»