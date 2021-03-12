Мужчину с наркотиками задержали на автобусной остановке в Карелии

В Костомукше осужден 19-летний молодой человек, у которого были обнаружены наркотики. Он был признан виновным в хранении запрещенных веществ без цели сбыта, сообщили в республиканской прокуратуре.

Мужчина был задержан 16 декабря 2020 года на автобусной остановке в городе горняков. При личном досмотре у него был обнаружен гашиш массой более 9 граммов. Это квалифицируется, как значительный размер.

Костомукшанин был осужден и получил штраф в размере 40 тысяч рублей.

Как уточнили в надзорном ведомстве, также при молодом человеке нашли более 5 граммов марихуаны. Поскольку данный объем не считается значительным, против мужчины было возбуждено административное производство и назначен штраф в размере 4 тысяч рублей. Фото twimg.com