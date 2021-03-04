Мужчине стало плохо в магазине в Карелии

В Олонце 1 марта сотрудники Росгвардии дважды выезжали на тревожные вызовы в городские магазины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, вечером в этот день сработала тревожная сигнализация в одном из торговых заведений. Работники магазина рассказали прибывшим росгвардейцам, что в зал зашел нетрезвый мужчина. Он разбил бутылку пива, после чего сам рухнул на пол. Была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала горожанина.

В тот же день в другом магазине 23-летний молодой человек на глазах продавцов схватил бутылку алкоголя и убежал. Сотрудники Росгвардии получили его приметы и вскоре нашли. Молодой человек был задержан. Фото medrussia.org