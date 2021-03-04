04 марта 2021, 08:15
Пожарные помогли спасти женщину на юге Карелии
В Пряже спасатели вскрыли дверь квартиры, хозяйке которой стало плохо
Вчера вечером в 18 часов 56 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Пряжа поступил звонок с просьбой о помощи.
Родственники не могли попасть в квартиру, в которой стало плохо пожилой женщине, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя специальный инструмент, быстро вскрыли дверь квартиры. Это позволило вовремя оказать пенсионерке всю необходимую помощь, и беды не случилось. Фото commapress.ru