Пожарные помогли спасти женщину на юге Карелии

Вчера вечером в 18 часов 56 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Пряжа поступил звонок с просьбой о помощи.

Родственники не могли попасть в квартиру, в которой стало плохо пожилой женщине, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя специальный инструмент, быстро вскрыли дверь квартиры. Это позволило вовремя оказать пенсионерке всю необходимую помощь, и беды не случилось. Фото commapress.ru