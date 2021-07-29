29 июля 2021, 17:58
Мужчина в Костомукше украл на 36 тысяч рублей, а заплатит 60 тысяч
Расхитителя имущества организации наказали штрафом
Суд в Костомукше оштрафовал сотрудника организации, который унес имущества на 36 тысяч рублей. По поводу хищения возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Карелии.
Прокуратура направила полицейским материалы проверки по поводу пропажи имущества в одной из организаций Костомукши. Выяснилось, что его прибрал к рукам сотрудник, вещи нашли у него.
В результате конторе, в которой работал мужчина, был причинен ущерб на сумму более 36 тысяч рублей.
Суд признал сотрудника виновным в хищении с использованием служебного положения и назначил ему наказание в виде штрафа.
Осужденный заплатит 60 тысяч рублей – почти в два раза больше, чем стоит украденное. // Фото: VBlock/Pixabay