Мужчина в Костомукше украл на 36 тысяч рублей, а заплатит 60 тысяч

Суд в Костомукше оштрафовал сотрудника организации, который унес имущества на 36 тысяч рублей. По поводу хищения возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Карелии.

Прокуратура направила полицейским материалы проверки по поводу пропажи имущества в одной из организаций Костомукши. Выяснилось, что его прибрал к рукам сотрудник, вещи нашли у него.

В результате конторе, в которой работал мужчина, был причинен ущерб на сумму более 36 тысяч рублей.

Суд признал сотрудника виновным в хищении с использованием служебного положения и назначил ему наказание в виде штрафа.

Осужденный заплатит 60 тысяч рублей – почти в два раза больше, чем стоит украденное. // Фото: VBlock/Pixabay