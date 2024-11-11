Мужчина в Карелии погиб под колесами собственного мотоблока

Днем 11 ноября житель Гомсельги Кондопожского района погиб в результате нелепого ДТП. Это было примерно в 12:00, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Причиной смерти 47-летнего сельчанина стал его мотоблок. В процессе эксплуатации мужчина потерял управление и упал прямо под колеса.

Он скончался тут же из-за серьезных травм. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ведут проверку. // фото: Госавтоинспекция Карелии