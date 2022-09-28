Мужчина разобрал чужой гараж и сдал его в металлолом

В Сортавале осудили 29-летнего местного жителя за кражу чужого металлического гаража.

По информации прокуратуры, в ноябре прошлого года молодой человек вместе со знакомым демонтировал металлический разборный гараж из 15 секций, двухстворчатых ворот и крыши из секций. Затем он вывез конструкцию на своей машине и автомобиле ничего не подозревавшего знакомого. Молодой человек сдал части гаража в пункт приема метала, заработав 23 340 рублей, при том что конструкция гаража стоит 48 450.

Молодой человек вину отрицал и утверждал, что конструкция рухнула сама, а он только провел демонтаж. На основе представленных доказательств суд счел молодого человека виновным и приговорил его к 360 часам обязательных работ. Также ему придется возместить потерпевшему ущерб. Приговор суда еще не вступил в силу. (фото unsplash.com, Marjan Blan)