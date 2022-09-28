Житель Карелии решил купить несколько тонн сахара и остался ни с чем

В полицию Пудожа обратился местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, на популярном сайте он нашел объявление от поставщика сахара. Он списался с ним и договорился о приобретении нескольких тонн товара. По указанным реквизитам были перечислены 2 миллиона рублей. Поставщик подтвердил, что деньги дошли, после чего перестал отвечать. Через несколько дней житель Карелии обратился в полицию.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото: unsplash.com