Более десяти домов остались без тепла в Октябрьском районе

Днем 28 сентября из-за повреждения на сетях более десятка домов в Октябрьском районе остались без отопления. Отключение произошло около двух часов дня.

Работы по устранению аварии будут вестись до вечера, ориентировочно до 20:00, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

В зону отключения теплоснабжения попали ул. Зайцева, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31; ул. Лисицыной, 1, 3-а, 5, 5-а, 5-б, 9-а; ул. Краснофлотская, 2, 4, 6, 8, 8-а, 10; пр. Октябрьский, 52. (фото unsplash.com, Claudio Schwarz)