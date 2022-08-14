14 августа 2022, 09:53
Происшествия

Мужчина пырнул знакомого ножом после ссоры

35-летнего жителя Карелии заподозрили в покушении на убийство

В поселке Лоухи 35-летний местный житель подозревается в покушении на убийство своего знакомого.

Следователи предположили, что зимой мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры напал на улице на знакомого. Подозреваемый причинил мужчине  множественные ножевые ранения и скрылся. Врачи спасли жизнь потерпевшему. Расследование уголовного дела продолжается. (фото пресс-служба СУ СК по РК)

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новости Карелии
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покушение на убийство
Лоухи