Мужчина пырнул знакомого ножом после ссоры

В поселке Лоухи 35-летний местный житель подозревается в покушении на убийство своего знакомого.

Следователи предположили, что зимой мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры напал на улице на знакомого. Подозреваемый причинил мужчине множественные ножевые ранения и скрылся. Врачи спасли жизнь потерпевшему. Расследование уголовного дела продолжается. (фото пресс-служба СУ СК по РК)