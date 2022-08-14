14 августа 2022, 09:53
Мужчина пырнул знакомого ножом после ссоры
35-летнего жителя Карелии заподозрили в покушении на убийство
В поселке Лоухи 35-летний местный житель подозревается в покушении на убийство своего знакомого.
Следователи предположили, что зимой мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры напал на улице на знакомого. Подозреваемый причинил мужчине множественные ножевые ранения и скрылся. Врачи спасли жизнь потерпевшему. Расследование уголовного дела продолжается. (фото пресс-служба СУ СК по РК)