14 августа 2022, 09:24
66-летний Сергей Шадринов пропал в Карелии
На пропавшем мужчине была красная куртка и брюки с белыми лампасами
Поисковики из «ЛизаАлерт» просят добровольцев помочь найти 66-летнего Сергея Васильевича Шадринова.
Мужчина пропал в Петрозаводске, его местонахождение не известно с 13 августа.
Приметы: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза голубые.
Одежда: красная куртка, темные с белыми лампасами штаны.
Сведения о разыскиваемом можно сообщать по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.