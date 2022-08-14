66-летний Сергей Шадринов пропал в Карелии

Поисковики из «ЛизаАлерт» просят добровольцев помочь найти 66-летнего Сергея Васильевича Шадринова.

Мужчина пропал в Петрозаводске, его местонахождение не известно с 13 августа.

Приметы: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза голубые.

Одежда: красная куртка, темные с белыми лампасами штаны.

Сведения о разыскиваемом можно сообщать по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.