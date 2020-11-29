Мужчина обворовал односельчанина в Карелии

В Прионежском районе ведется следствие по факту кражи денежных средств, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в ОМВД России по Прионежскому району поступило заявление от жителя одного из поселков. Он сообщил, что в начале месяца получил хорошую выплату и решил отложить часть средств. Деньги, 24 000 рублей, мужчина спрятал в комод, а спустя время обнаружил, что они исчезли.

Полицейские установили всех граждан, которые посещали заявителя в последнее время. Под подозрением оказался 31-летний односельчанин. Он признался, что в один из дней гостил у потерпевшего и распивал с ним спиртное. Воспользовавшись удобным моментом, незаметно забрал деньги и потратил всю сумму на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде