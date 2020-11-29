29 ноября 2020, 12:05
Происшествия

Полиция разыскивает подозреваемых в грабеже граждан

Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан

Граждане, подозреваемые в грабеже, объявлены в розыск в Петрозаводске.

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение граждан, изображенных на видеозаписи. Они подозреваются в грабеже», – говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефону: +7-909-178-52-54.

Конфиденциальность гарантируется.

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Полиция
Петрозаводск
Грабеж