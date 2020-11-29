Полиция разыскивает подозреваемых в грабеже граждан

Граждане, подозреваемые в грабеже, объявлены в розыск в Петрозаводске.

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение граждан, изображенных на видеозаписи. Они подозреваются в грабеже», – говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефону: +7-909-178-52-54.

Конфиденциальность гарантируется.