29 ноября 2020, 12:05
Полиция разыскивает подозреваемых в грабеже граждан
Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
Граждане, подозреваемые в грабеже, объявлены в розыск в Петрозаводске.
«Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение граждан, изображенных на видеозаписи. Они подозреваются в грабеже», – говорится в сообщении.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефону: +7-909-178-52-54.
Конфиденциальность гарантируется.