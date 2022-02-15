Мужчина и женщина пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском

Вечером 14 февраля в Пряжинском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 20:40 на 78-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Вольво» на повороте допустил занос полуприцепа, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2114.

В аварии пострадали 24-летний водитель и 21-летняя пассажирка отечественной машины. Фото источника