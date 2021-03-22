Мужчина без рук и ног перекатывается через снежные бугры на Древлянке

Петрозаводчанка рассказала в социальной сети о 40-летнем инвалиде без рук и ног, которому пришлось перебираться через снежные завалы вдоль проезжей части.

Ирина написала, что мужчина раньше работал на лесозаводе в Сибири, там получил травму. Хирург, опасаясь развития гангрены, отрезал ему конечности. Несколько лет назад инвалид перебрался в столицу Карелии к сестре. Пенсии по инвалидности на жизнь не хватало, поэтому сибиряк пошел просить милостыню. В городе его многие уже знали и стали давать не только деньги, но и еду. Недавно мужчина вновь остался один на улице. Неравнодушные люди помогли инвалиду с другим жильем.

21 марта петрозаводчанка увидела, как безногий мужчина преодолевал путь до перехода на бульваре Интернационалистов. Увиденное она описала одним словом «за гранью». Часть тропинки, где было посыпано песком, мужчина прошел уверенно. На спуске ему помог прохожий. Инвалид добрался до дороги, где наткнулся на препятствии в виде снежного пригорка. Эту преграду сибиряк также преодолел. Затем перед ним «выросло» новое препятствие - вал из грязного обледенелого снега, который образовался при чистке дороги.

«Здесь инвалид просто лег на эту грязную кучу снега, цепляясь обрубками рук и ног, перевалил тело на тропинку. Подняться помогли очевидцы»,

- написала горожанка.

Петрозаводчанка сообщила, что каждое утро молодой мужчина перетаскивает на руках беременную жену через вал снега на бульваре Интернационалистов у домов №11 и 15. Девочка-подросток падает на дороге, так как не может преодолеть обледенелую колею, а по проезжей части идет потому, что водитель-нарушитель припарковал автомобиль на тротуаре.

Ирина жалеет, что всего этого не видит ни тракторист, который чистит дорогу, ни сотрудники ГИБДД, отказавшиеся приехать на вызов из-за неправильно припаркованного автомобиля. По словам петрозаводчанка, отказ они объяснили тем, что не видно четко поребрика, разделяющего дорогу и тротуар. Ирина считает, что некачественная работа одних создает почву для бездействия других, а выживать в этих условиях приходится горожанам.

Петрозаводчане не раз жаловались на качество уборки дорог и тротуаров этой зимой. Претензии к подрядчику возникали и у мэрии, и у Госавтоинспекции. Подрядчика штрафовали за некачественную уборку. (фото со страницы Ирины «ВКонтакте»)