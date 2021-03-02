Подрядчик, некачественно убирающий улицы, оштрафован на 7 млн рублей

Две подрядные организации задействованы на уборке города. Одна из них - «ТехРент», которая убирает улично-дорожную сеть. И «Городской комбинат благоустройства», который убирает объекты внешнего благоустройства – парки, скверы, лестницы и так далее. Понятно, что большую часть города обслуживает организация «ТехРент».

«К работе этого подрядчика и возникает наибольшее количество претензий»,

- сказал Андрей Бекелев.

- Несколько раз мы проводили контрольные проверки с участием сотрудников ГИБДД. И постоянно сотрудники администрации осуществляют плановый контроль. Практически каждая проверка заканчивается актом, в котором фиксируются выявленные нарушения, по результатам которых подрядная организация привлекается к ответственности. Как правило, это штрафные санкции, которые удерживаются из оплаты выполненных работ. Повторюсь, зима не должна быть для подрядчика сюрпризом. Мы все-таки живем на севере и должны быть готовы к любым изменениям. Муниципальный контракт, заключенный в 2019 году, предусматривает комплекс работ, которые позволяют в полной мере обеспечивать безопасность дорожного движения, если подрядчик соблюдает условия контракта, - сказал председатель комитета ЖКХ. (Видео)