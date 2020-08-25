Мурманский трехногий воробей преподнес еще один сюрприз

Об удивительной находке – воробье с тремя ногами, редким генетическим отклонением, портал «Петрозаводск говорит» рассказывал на прошлой неделе. Однако три ноги оказались не единственным отклонением у птицы, сообщает «Северпост».

Воробью сделали операцию, по отнятию лишней ноги, в ходе которой доктора ждал другой сюрприз.

«Как выяснилось, это не все приключения воробья! У него оказалось ещё и две попы. То бишь под хвостом имеется два полноценных сфинктера, которые опорожняются по очереди. Очень ждем, когда малыш немного подрастёт и ему можно будет сделать качественный рентген. Какие ещё сюрпризы прячет воробьишка?»,

- задалась вопросом мурманчанка Наталья Раевская, у которой птица находится на передержке.

Операция длилась около 10 минут. Чирик - так назвали птицу перенес ее хорошо. Нужно ли помогать птице с удалением одного из сфинктеров, не сообщается.

Напомним, карельский биолог Андрей Толстогузов предположил, что такие генетические изменения могут быть связаны с серьезными техногенными факторами.