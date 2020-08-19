В Мурманске нашли воробья с тремя ногами
Трехногую городскую птицу нашли в Мурманске, сообщает «Северпост».
Воробья, которого природа наделила тремя ногами, передали волонтерам.
«У воробья есть дополнительные запчасти в комплекте, но, чтобы не мелочиться, уже сразу третья нога! Очень неожиданно. С состоянием и лечением будем разбираться в дальнейшем. Просто трёхногих воробьев мы ещё не видели», -
написала Наталья Раевская, которая занимается в городе передержкой пернатых.
«Это редкая генетическая мутация, при развитии эмбриона произошёл сбой из-за воздействия какого-то фактора. Например после аварии на АЭС в Фукусиме в Японии встречали трехлапых уток. Такая нога обычно не приспособлена для ходьбы и только мешает птице», -
прокомментировал находку порталу "Петрозаводск говорит" аспирант лаборатории зоологии Института Биологии КарНЦ РАН Андрей Толстогузов.
Предварительно операция назначена на субботу.