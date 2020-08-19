19 августа 2020, 12:24
Зверье мое

В Мурманске нашли воробья с тремя ногами

Аномальную птицу ждет операция

Трехногую городскую птицу нашли в Мурманске, сообщает «Северпост».

Воробья, которого природа наделила тремя ногами, передали волонтерам.

«У воробья есть дополнительные запчасти в комплекте, но, чтобы не мелочиться, уже сразу третья нога! Очень неожиданно. С состоянием и лечением будем разбираться в дальнейшем. Просто трёхногих воробьев мы ещё не видели», -

написала Наталья Раевская, которая занимается в городе передержкой пернатых.

«Это редкая генетическая мутация, при развитии эмбриона произошёл сбой из-за воздействия какого-то фактора. Например после аварии на АЭС в Фукусиме в Японии встречали трехлапых уток. Такая нога обычно не приспособлена для ходьбы и только мешает птице», -

прокомментировал находку порталу "Петрозаводск говорит" аспирант лаборатории зоологии Института Биологии КарНЦ РАН Андрей Толстогузов.

Предварительно операция назначена на субботу.

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