В Мурманске нашли воробья с тремя ногами

Трехногую городскую птицу нашли в Мурманске, сообщает «Северпост».

Воробья, которого природа наделила тремя ногами, передали волонтерам.

«У воробья есть дополнительные запчасти в комплекте, но, чтобы не мелочиться, уже сразу третья нога! Очень неожиданно. С состоянием и лечением будем разбираться в дальнейшем. Просто трёхногих воробьев мы ещё не видели», -