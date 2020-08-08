Сбежавшую от хозяйки черепаху нашли на поле клубники в Карелии

Оказывается побег из дома могут устроить не только кошки, собаки и птицы, но даже черепахи. На экзотического беглеца наткнулся молодой человек, который косил траву на одном из полей клубники в Крошнозере. Черепаха едва не попала под триммер, но вовремя была замечена.

Как сообщает газета «Meijän elaigu — Наша жизнь», неравнодушные люди на время приютили черепаху и попытались найти ее хозяев. Через несколько недель проявилась владелица беглянки. Женщина рассказала, что черепашка живет у нее больше десяти лет. А месяц назад питомец устроил побег с дачного участка.

Домочадцы и предположить не могли, что черепаха-путешественница вплавь преодолеет небольшой ручей и окажется далеко от дома. По информации газеты Пряжинского района, на поле клубники черепаха провела около двух недель. Вероятно, ягодный рай пришелся скиталице по вкусу.

Фото: elaigu.ru