“МРТ Эксперт” проводит акцию на комплексное исследование

Женское и мужское здоровье: на какие органы стоит обратить внимание?

Современный образ жизни формирует определенные проблемы со здоровьем у обоих полов. Безусловно, качественной диагностики требуют все отделы организма, ведь многие патологии могут протекать бессимптомно.

Однако, врачи рекомендуют уделять особое внимание органам брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза. По статистике, именно заболевания этих областей организма служат наиболее частым поводом для обращения к врачу. Особенно если речь идет о пациентах старше 45 лет.

Основная цель оценки внутренних органов – исключение новообразований. Опухоли могут долгое время не проявляться клинически. В зрелом возрасте риск онкологических заболеваний существенно повышается.

Диагностика будет полезна и юным пациентам, позволяя подтвердить или исключить врожденных патологии. А если пациента беспокоят боли, исследование необходимо провести в кратчайшие сроки.

Какое исследование выбрать?

На сегодняшний день наиболее точным и безопасным методом диагностики является Магнитно-Резонансная Томография. МРТ позволяет рассмотреть разные отделы организма в трехмерной проекции. Таким образом, ни одно заболевание не остается незамеченным.

При этом томограф не оказывает лучевой нагрузки на организм, что позволяет провести исследование без вреда для здоровья.

В чем отличие диагностики у мужчин и женщин?

При исследовании органов малого таза в мужском организме особое внимание уделяется оценке состояния предстательной железы и семенных пузырьков.

Женское исследование включает в себя диагностику матки и яичников.

Где поверить здоровье выгодно?

В марте в диагностическом центре “МРТ Эксперт” запущена акция на комплексное исследование брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза для мужчин и женщин. Качественное исследование на современном оборудовании можно пройти со скидкой 4000 рублей.

Комплекс включает в себя диагностику 12 органов: печени, почек, надпочечников, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, мочеточников, мочевого пузыря, прямой кишки и сосудов. В зависимости от пола пациента, проводится исследование предстательной железы и семенных пузырьков или матки и яичников.

Берегите здоровье: качественная диагностика – залог успешного лечения.

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