Психологическая «скорая»: нужна ли она медикам?

«…А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал… Да ещё охрип я немножечко. Прохожих много, на всех лаять приходится…» Эти забавные строки из письма героев мультфильма «Трое из Простоквашино» знают, пожалуй, все. Ну как тут не улыбнуться, представив авторов этой коллективной несуразицы? Ведь и мы сами в ответ на вопросы друзей о самочувствии, о работе иногда шутливо говорим: «Лапы ломит и хвост отваливается». И подразумеваем под этим не конкретное заболевание, а общее состояние организма.

Но если взглянуть на мультяшный «диагноз» сейчас, когда коронавирус перевернул мир с ног на голову, становится не до смеха. Выпадение волос,ломота и прочие болезненные ощущения – это симптомы, которые реально проявляются умногих людей, заболевших ковидом. Но егоопасность не только в сиюминутных проявлениях, но и в отдаленных последствиях. Какдля пациентов, так и для врачей. Медики испытывают колоссальную нагрузку, какфизическую, так и психологическую. Ведь они, в первую очередь, просто люди, только вбелых халатах. Впрочем, их работа никогда не была лёгкой, а уж теперь тем более.

«Синдром хронической усталости», «Синдром профессионального выгорания», «Синдром «выжатого лимона»… Что кроется за этими малопонятными для простого обывателя формулировками? Всё это – признаки хронического эмоционального и физического истощения, которое возникает вследствие длительных перегрузок и стрессов.

Согласно статистике, в России от различных невротических нарушений страдают или находятся в пограничном состоянии 64% врачей. Синдром эмоционального выгорания выявлен у 68% медицинских работников, а у 38% врачей – депрессия.

Конечно, от постоянных перегрузок и стрессов страдают не только медицинские работники, но и представители разных профессий: педагоги, психологи, менеджеры, военные и многие другие. Но именно врачи наиболее уязвимы и сами иногда становятся пациентами. Например, в конце января СМИ писали о том, что весь медперсонал ревматологического отделенияРеспубликанской больницы им. Баранова – заразился коронавирусом. А это значит, что у тех медиков, ктоостался в строю, работы прибавилось. Стрессов – тоже. А ведь в их руках жизнь и здоровье пациентов.

Однажды я почувствовала, что у меня энергии почти не осталось. Каждый день круговерть, что-то спланировать бывает трудно: десятки сотрудников в подчинении, дети, их родители, администрация, документация, форс-мажоры… Вечером дома – на телефоне, в выходные – на телефоне, в отпуске – на телефоне. Это – постоянный стресс. Кроме того, шесть лет назад у меня был очень тяжелый год – я потеряла близких людей. С трудом выкарабкалась. А летом, будучи в отпуске, сама переболела ковидом. Потом начали болеть сотрудники, и мне пришлось выйти из отпуска, так как работать было некому. И в тот момент я чувствовала полное опустошение,

– поделилась с нами одна из медработников Петрозаводска.

И таких случаев было немало. Сейчас, когда информации об этой болезни стало больше,многие сотрудники уже переболели, многиевакцинировались, постепенно снимаются ограничения, ситуация более-менее стабилизируется. Но расслабляться не приходится…

Эксперт по внедрению цифровых технологий НАК www.nakp.su , психолог Владимир Егоров используя программу психологической реабилитациии современных цифровых методов , которую уже проводил для медиков осенью и которая, по словам пациентов, хорошо себя зарекомендовала. Люди почувствовали прилив энергии, стали спокойнее, нормализовался сон, появилась улыбка на лицах, прошла нервозность, улучшилось самочувствие в целом.

По словам Владимира Егорова, методы цифровых технологий дают возможность работать именно с психологической компонентой, что сейчас является главной составляющей здоровья как отдельного человека, так и общества в целом. И самое, пожалуй, главное достоинство этого метода – индивидуальный подход к каждому.

Если однажды вы почувствовали себя «выжатым лимоном» и уже не осталось сил, отбросьте стереотипы и не бойтесь пробовать новое. Например, хромотерапию.

Ваше здоровье – в ваших руках. И, возможно, вследующий раз, когда вам зададут вопрос о вашем самочувствии, вы совершенноспокойно сможете ответить: «Всё в порядке!».

Автор: Лада Кузнецова

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