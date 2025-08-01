01 августа 2025, 21:20
Поезд из Петрозаводска до Москвы остановился из-за упавшей сосны
Состав остановился вечером 1 августа перед остановочным пунктом Яниссилта
фото: freepik
Поезд Петрозаводск-Москва, следующий через Сортавалу, внезапно остановился посреди леса. Об этом сегодня вечером сообщили наши читатели.
Проводник сообщил, что остановка связана с упавшей на рельсы сосной. Пути расчищали. К 19:50 состав стоял около часа.
Поезд остановился перед остановочным пунктом Яниссилта. © «Петрозаводск говорит»