Поезд из Петрозаводска до Москвы остановился из-за упавшей сосны

Поезд Петрозаводск-Москва, следующий через Сортавалу, внезапно остановился посреди леса. Об этом сегодня вечером сообщили наши читатели.

Проводник сообщил, что остановка связана с упавшей на рельсы сосной. Пути расчищали. К 19:50 состав стоял около часа.

Поезд остановился перед остановочным пунктом Яниссилта. © «Петрозаводск говорит»