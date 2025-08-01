01 августа 2025, 21:20
Происшествия

Поезд из Петрозаводска до Москвы остановился из-за упавшей сосны

Состав остановился вечером 1 августа перед остановочным пунктом Яниссилта
железнодорожные пути
фото: freepik

Поезд Петрозаводск-Москва, следующий через Сортавалу, внезапно остановился посреди леса. Об этом сегодня вечером сообщили наши читатели.

Проводник сообщил, что остановка связана с упавшей на рельсы сосной. Пути расчищали. К 19:50 состав стоял около часа.

Поезд остановился перед остановочным пунктом Яниссилта. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
поезд
Петрозаводск
Москва
сосна
рельсы