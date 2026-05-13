«Мой бизнес»: инструменты поддержки предпринимателей Карелии

Чтобы бизнес развивался, нужны не только идеи и энергия — важен доступ к актуальной информации, мерам поддержки и экспертным консультациям. Вся ключевая информация – на портале

Фото: Центр "Мой бизнес"

Для предпринимателей и тех, кто планирует открыть своё дело в Республике Карелия, создан портал Центра «Мой бизнес».

Этот онлайн ресурс объединяет всю ключевую информацию в одном месте: больше не нужно тратить время на поиски или визиты в учреждения.

Что предлагает портал «Мой бизнес»:

- Меры господдержки: программы финансирования, субсидии, гранты и льготные займы для малого и среднего бизнеса.

- Полезные сервисы: онлайн консультации, шаблоны документов, калькуляторы расчёта субсидий и другие инструменты.

- Новости и анонсы: информация о семинарах, тренингах, вебинарах и конкурсах для бизнеса.

- База знаний: статьи и инструкции по регистрации ИП и ООО, налогообложению, отчётности, лицензированию и т. д.

- Истории успеха: примеры успешных карельских предпринимателей — источник вдохновения и практического опыта.

Портал регулярно пополняется новыми программами и материалами. С его помощью вы:

-сэкономите время на поиск информации;

-разберётесь в механизмах господдержки;

-получите консультацию профильных специалистов;

-будете в курсе законодательных изменений и региональных инициатив.

Посетите портал Центра «Мой бизнес» Республики Карелия — используйте цифровые инструменты для роста вашего дела с опорой на региональную поддержку!

Откройте для себя удобные цифровые инструменты развития — посетите портал Центра «Мой бизнес» Республики Карелия.

На правах рекламы. АНО «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия», ИНН: 1001357213