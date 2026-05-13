«Мой бизнес»: инструменты поддержки предпринимателей Карелии

Для предпринимателей и тех, кто планирует открыть своё дело в Республике Карелия, создан портал Центра «Мой бизнес».
Этот онлайн ресурс объединяет всю ключевую информацию в одном месте: больше не нужно тратить время на поиски или визиты в учреждения.
Что предлагает портал «Мой бизнес»:
- Меры господдержки: программы финансирования, субсидии, гранты и льготные займы для малого и среднего бизнеса.
- Полезные сервисы: онлайн консультации, шаблоны документов, калькуляторы расчёта субсидий и другие инструменты.
- Новости и анонсы: информация о семинарах, тренингах, вебинарах и конкурсах для бизнеса.
- База знаний: статьи и инструкции по регистрации ИП и ООО, налогообложению, отчётности, лицензированию и т. д.
- Истории успеха: примеры успешных карельских предпринимателей — источник вдохновения и практического опыта.
Портал регулярно пополняется новыми программами и материалами. С его помощью вы:
-сэкономите время на поиск информации;
-разберётесь в механизмах господдержки;
-получите консультацию профильных специалистов;
-будете в курсе законодательных изменений и региональных инициатив.
Посетите портал Центра «Мой бизнес» Республики Карелия — используйте цифровые инструменты для роста вашего дела с опорой на региональную поддержку!
Откройте для себя удобные цифровые инструменты развития — посетите портал Центра «Мой бизнес» Республики Карелия.
На правах рекламы. АНО «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия», ИНН: 1001357213