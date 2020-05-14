Мост на трассе «Кола» будут перекрывать в течение двух дней

В течение двух дней будет закрываться движение по федеральной трассе в Медвежьегорском районе, сообщает ФКУ Упрдор «Кола».

«16 и 17 мая в период с 9:00 до 18:00 часов, дважды в течение дня продолжительностью 30 минут, будет закрыто движение по мосту через реку Лижма на 584+213 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Медвежьегорском районе в связи с монтажом балок пролетного строения»,

- сообщает ведомство.



Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.