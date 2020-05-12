Мэрия Петрозаводска намерена улучшить освещение пешеходных переходов

В текущем году будет улучшено освещение на двадцати пешеходных переходах, сообщает администрация Петрозаводска.

На четырех переходах МУП «ПЭС» уже выполнил работы. Замены имеющихся светильников на более мощные произведены на пересечениях улиц Антикайнена и Гоголя, а также Лесного проспекта и Конного переулка. На перекрёстке улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского, помимо замены старого оборудования, установили дополнительное. Также дополнительные светильники появились на пересечении проспектов Комсомольского и Александра Невского.

Также модернизации в этом году подвергнут пешеходные переходы по следующим адресам: на перекрёстках Лесной пр. – Сыктывкарская ул., пр. Первомайский – Ленинградская ул., Петрозаводское ш. – Революционная ул., пр. А. Невского – Станционная ул., Питкярантская ул. – Сортавальская ул., Лыжная ул. – Балтийская ул., ул. Мелентьевой – ул. Зайцева, на проспектах Октябрьском в районе домов № 5 и № 8 и Первомайском в районе Детской музыкально-хоровой школы, на улицах Судостроительной в районе дома № 6, Древлянка в районе дома № 22, Попова в районе домов № 2 и № 8, на набережной Варкауса в районе дома № 21 и на Лососинском шоссе в районе дома № 30.