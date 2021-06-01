Мошенники продают фейковые ответы для ЕГЭ и ОГЭ

Мошенники попытались обмануть россиян при помощи поддельных ответов на Единый и Основной государственные экзамены, сообщает «Лента.ру».

Схему обмана обнаружили эксперты международной компании Group-IB и школы креативных технологий для подростков TUMO. Всего было найдено 102 мошеннических ресурса с фейковыми ответами. Среди них сайты, паблики в соцсетях и каналы в «Телеграме». Общее количество их подписчиков составило 3,2 миллиона человек.

Мошенники уверяли, что у них есть ответы к экзаменам. В качестве подтверждения публикуется «пробная версия». Чтобы получить доступ, мошенники просили перевести от 400 до 1,2 тысячи рублей. Как только им приходят деньги, они отправляют ненастоящие ответы либо заносят человека в черный список и не выходят на связь.

Group-IB уведомили о мошеннических ресурсах Минпросвещения и Роскомнадзор. Специалисты попросили оперативно заблокировать мошеннические ресурсы. (фото metronews.ru)