Моргенштерн и Дилара расстались

Слухи о расставании Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной ходили несколько месяцев. На днях музыкант выпустил трек «Селяви», в котором намекнул на расставание.

В итоге молодая супруга российского рэп-исполнителя Моргенштерна заявила, что их брак распался. Дилара записала небольшое видео, в котором рассказала о причине расставания с Алишером. Комментарий девушки приводит телеграм-канал Super.ru. С ее слов, отношения с Моргенштерном не заладились после свадьбы, сыгранной в последний день лета в Москве.

Девушка сказала, что они не сошлись характерами. Жена рэпера пояснила, что они уже не живут вместе, а разойтись им удалось без скандала. Сам рэп-исполнитель отреагировал на выложенное его супругой видео фразой: «Дилара сняла видос и разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь». (фото teleprogramma.pro)