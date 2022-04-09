Историк моды объяснил, где найти стильную и недорогую одежду

Историк моды Александр Васильев подсказал, как сегодня в период мировой нестабильности и ограничения финансовых возможностей одеваться стильно и практично.

Ведущий популярного шоу на Первом канале убежден, что для этого не нужно тратить много денег, а подходящую одежду можно найти на распродаже или в секонд-хенде, где также продают новые вещи с этикетками. Своим мнение эксперт моды поделился в телеграм-канале.

По словам эксперта, есть люди, которые, зайдя в секонд-хенд или на распродажу, умеют выбирать среди массы вещей ту одежду, которая выглядит стильно, а стоит дешево. Он назвал это даром, который можно развивать.

«Не надо бояться секонд-хенда, вы можете найти там новые вещи, они даже продаются с этикетками. Регулярно посещайте распродажи»,

- советует дамам Васильев. Он посоветовал не приобретать ультрамодные вещи, так как их срок годности ограничен. Эксперт предложил выбирать классику с легким налетом шика.

«Этот стиль избегает крайностей и позволяет создать естественные, гармоничные, элегантные образы, которые к лицу большинству представительниц прекрасного пола», - уверен историк моды. Васильев добавил, что стильно – не значит дорого. (фото pixabay.com, boutiquegirlish21)