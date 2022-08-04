Молодые люди нашли карту, сходили в магазин и оказались у следователей

Двух молодых людей, один из которых является подростком, обвинили в краже с банковского счета. Уголовное дело направили в суд.

Следователи считают, что весной молодые люди нашли чужую банковскую карту в Петрозаводске. Платежное средство потеряла 34-летняя женщина. Молодые люди стали тратить деньги с карты, оплачивая покупки бесконтактным способом. Всего они потратили более 2700 рублей. Молодых людей установили. Во время следствия обвиняемые признали вину и раскаялись.

В Следкоме Карелии пояснили, что найденная чужая банковская карта не является находкой, но служит ключом к чужому банковскому счету.

«Снятие денег с найденной карты либо оплата покупок с ее помощью образуют состав тяжкого преступления, которое максимально наказывается лишением свободы на срок до шести лет», - прокомментировали в СУ СК по РК. (фото unsplash.com, Van Tay Media)