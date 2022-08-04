Бывший супруг напал на женщину в Петрозаводске

Вечером 3 августа на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал тревоги. В одной из квартир разгорелся семейный конфликт, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшим на место происшествия стражам порядка хозяйка квартиры объяснила, что на нее напал бывший супруг. Мужчина нанес женщине телесные повреждения. Помощь медиков пострадавшей не понадобилась.

Горожанка написала на нападавшего заявление в полицию. Подозреваемый был доставлен в участок для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии