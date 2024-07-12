Молодой житель Петрозаводска обгорел при загадочных обстоятельствах

Загадочная история произошла в Петрозаводске. В больницу обратился обгоревший молодой человек 1997 года рождения, рассказал близкий к МЧС Карелии источник.

Врачи диагностировали у юноши ожог обеих нижних конечностей на площади 18 процентов. Они сообщили о случившемся в пожарно-спасательную службу города.

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение. При каких обстоятельствах он получил ожоги, сейчас устанавливается. // фото: «Петрозаводск говорит»