12 июля 2024, 08:17
Молодой житель Петрозаводска обгорел при загадочных обстоятельствах
Петрозаводчанин пришел в больницу с ожогами обеих ног
Загадочная история произошла в Петрозаводске. В больницу обратился обгоревший молодой человек 1997 года рождения, рассказал близкий к МЧС Карелии источник.
Врачи диагностировали у юноши ожог обеих нижних конечностей на площади 18 процентов. Они сообщили о случившемся в пожарно-спасательную службу города.
Пострадавшему назначили амбулаторное лечение. При каких обстоятельствах он получил ожоги, сейчас устанавливается. // фото: «Петрозаводск говорит»