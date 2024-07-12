Медведь в Петербурге напал на женщину и растерзал ее

Содержавшая в вольере двух медведей 51-летняя женщина погибла в поселке Парголово под Санкт-Петербургом. Один из хищников вырвался и напал на хозяйку, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Растерзавшего петербурженку косолапого застрелили полицейские. Второй медведь жив, его сочли не представляющим опасности и оставили в вольере.

На место ЧП выехали следователи и сотрудники прокуратуры, идет проверка. Оказалось, что женщина была дрессировщицей, как и ее супруг. Они делали с хищниками цирковые номера. // фото: freepik.com