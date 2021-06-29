Молодому мужчине грозит колония за инцидент в магазине в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился представитель сетевого магазина. Он рассказал, что из торгового зала был похищен рюкзак стоимостью 4 тысячи рублей, момент преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 22-летний горожанин. Он признался, что похитил рюкзак, а затем продал его. Вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ранее судимому мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фото newstes.ru