Молодого человека будут судить за найденную банковскую карту

Молодой человек подобрал на улице в Петрозаводске банковскую карту и стал тратить деньги. Карточка принадлежала несовершеннолетней.

Покупки он совершил в нескольких магазинах, а чужую карту передал своему приятелю для оплаты товаров, рассказали в Следкоме.

Подозреваемого установили. Он возместил ущерб и признал вину. Горожанина будут судить по уголовной статье о краже. // фото freepik.com