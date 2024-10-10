10 октября 2024, 17:40
Происшествия

Молодого человека будут судить за найденную банковскую карту

24-летний петрозаводчанин признал вину и возместил ущерб

Молодой человек подобрал на улице в Петрозаводске банковскую карту и стал тратить деньги. Карточка принадлежала несовершеннолетней.

Покупки он совершил в нескольких магазинах, а чужую карту передал своему приятелю для оплаты товаров, рассказали в Следкоме.

Подозреваемого установили. Он возместил ущерб и признал вину.  Горожанина будут судить по уголовной статье о краже. // фото freepik.com

Обсудить
Метки: 
новости петрозаводска
Кража
банковская карта