10 октября 2024, 17:40
Молодого человека будут судить за найденную банковскую карту
24-летний петрозаводчанин признал вину и возместил ущерб
Молодой человек подобрал на улице в Петрозаводске банковскую карту и стал тратить деньги. Карточка принадлежала несовершеннолетней.
Покупки он совершил в нескольких магазинах, а чужую карту передал своему приятелю для оплаты товаров, рассказали в Следкоме.
Подозреваемого установили. Он возместил ущерб и признал вину. Горожанина будут судить по уголовной статье о краже. // фото freepik.com