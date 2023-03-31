Молодая женщина подвергалась систематическим издевательствам в Карелии

В полицию Кеми поступил сигнал о преступлении, совершенном в отношении 23-летней женщины. Молодая горожанка набрала телефон Единой службы спасения и рассказала, что ее избил муж, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По адресу немедленно выехал участковый. Выяснилось, что 25-летний супруг сильно избил свою жену металлическими трубами. Полицейский установил, что подобные инциденты регулярно происходили в семье и раньше, но пострадавшая ни разу не обращалась за помощью.

В итоге в отношении мужа потерпевшей было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ему грозит до трех лет лишения свободы или назначение принудительных работ. // Фото: unsplash.com