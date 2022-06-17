Молодая женщина бесследно исчезла в Карелии

Полиция Костомукши ищет Елену Туоми 1985 года рождения. Об этом сообщает «64 параллель».

По данным издания, женщина ушла из дома утром 15 июня и пропала. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Рост пропавшей 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Была одета в темные штаны и куртку.

Всех, кто знает, где находится эта женщина, просят звонить по телефонам: 8 (81459) 5-25-02, 102 с мобильного телефона 8-921-727-06-20. Фото: unsplash.com