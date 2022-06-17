Жителей Карелии просят опознать мычащего мужчину по имени Дима

Жителей Карелии просят помочь установить личность мужчину, который уже несколько дней бродит в районе Рыбреки и Каскесручей.

«Идет в сторону Вознесенья, часто посередине дороги. Был отвезен до Вознесения и обратно, но так и не узнал места, куда ему нужно»,

- сообщается в группе «Гимрека. Милый сердцу уголок».

Мужчина разговаривает плохо и в основном мычит. Он назвал свое имя – Дима, показывает окружающим наколку на руке, но свою фамилию назвать или написать не может. У него имеется зажившие ссадины на лице. На мужчине чистый комбинезон спецодежды.

«Сегодня опять он идет в сторону Каскесручья. Может кто-то знает, какую-то информацию об этом мужчине?» - интересуются в паблике. (фото vk.com)