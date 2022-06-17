17 июня 2022, 11:55
Два автомобиля столкнулись на кольце в Петрозаводске
Из-за невнимательности водителей произошло ДТП на круговом перекрестке
Утром 17 июня очередная авария произошла в Петрозаводске. Видео разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Инцидент случился на перекрестке улицы Чапаева и Лесного проспекта в 08:30. По круговому кольцу двигались обе машины.
Водитель одной стал поворачивать направо, двигаясь в левой полосе. Он хотел выехать с перекрестка.
Но другой водитель в тот же момент ехал прямо в средней полосе, они столкнулись. Автомобили получили механические повреждения, но н6икто из людей не пострадал. Аварию запечатлела камера «Сампо.ру». // Фото, видео: dtpptz.ru