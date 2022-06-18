Многодетным семьям в Пяльме раздали пожарные извещатели

В домах многодетных семей в Пяльме Пряжинского района появились пожарные извещатели. Это автономные приборы, которые помогут вовремя узнать о возгорании, сообщили в МЧС Карелии.

Устройства раздали семьям бесплатно и заодно проинструктировали людей о правилах пожарной безопасности. Извещатели звуком реагируют на появление дыма. В этот момент еще можно либо самим потушить пожар, либо успеть эвакуироваться.

Громкость сигнала составляет 85 ДБ, этого достаточно, чтобы разбудить спящих. Приборы легко установить самостоятельно, потом придется лишь ежегодно менять батарейки и чистить их пылесосом. // Фото: МЧС Карелии