Стало известно, как купить дешевый авиабилет из Петрозаводска в Москву

Первый чартер из Москвы прилетел на днях в Петрозаводск. Самолеты «Уральских авиалиний» будут летать в столицу Карелии и обратно все лето. Но купить билеты обычным путем не получится, сообщили в Управлении по туризму РК.

Поскольку лайнеры летают по заказу туроператора Fun&Sun, места в первую очередь бронируют для тех, кто купил путевки на отдых в Карелии. Но есть квота для остальных. Не раскупленные туристами билеты также будут продавать всем желающим.

Это сделает сам туроператор в своем офисе или на сайтах у партнеров. В авиакассах билетов не будет, как и на сайте «Уральских авиалиний». Цены могут меняться.

Напомним, чартерные рейсы будут осуществляться еженедельно по четвергам и воскресеньям до окончания августа. // Фото: Управление по туризму РК